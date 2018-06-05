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Интервью

С Игоря Кучмы сняли электронный браслет

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 13:15
Фото: Игорь Кучма (facebook.com/nikorupciji.org)
Фото: Игорь Кучма (facebook.com/nikorupciji.org)

По данным следствия, Кучма руководил схемой по завладению более 300 млн куб. м природного газа

Соломенский районный суд Киева не продлил обязательство носить электронный браслет для подозреваемого в причастности к хищению около 300 миллионов кубических метров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" советнику директора ООО "Энергия" Игорю Кучме. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из-за того, что его не обеспечили браслетом, судья отказал в продолжении одного из обязательств, а именно в ношении электронного средства контроля", - сообщил собеседник.

В ходатайстве прокуратура просила продлить все возложенные на Игоря Кучму обязательства.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения советнику директора ООО "Энергия" Игорю Кучме.

По данным следствия, Кучма организовал и руководил схемой по завладению более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн. В ходе обыска в офисе в сейфе Кучмы было изъято 1,14 млн евро, 136 тыс. долларов, а также несколько миллионов гривен. Эти средства арестованы в рамках уголовного производства.

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Теги публикации: хищение, газ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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