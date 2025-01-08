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Игнорируют агрессию РФ. Посольство Украины резко раскритиковало словацких чиновников

Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словацкие чиновники ни разу не осудили российские преступления в Украине. Вместо этого Словакия хочет отправить в Москву парламентскую делегацию.

Как передает РБК-Украина, об этом посольство Украины в Словакии написало в Facebook.

Диппредставительство напомнило, что в результате сегодняшней атаки россиян на Запорожье погибли 13 мирных граждан. 

"В очередной раз удивляет молчание официальных словацких чиновников, которые после парламентских выборов 2023 года ни разу официально, откровенно и публично не осудили брутальные преступления Российской Федерации", - подчеркнули в посольстве. 

Там напомнили, что вместо такого осуждения Словакия собирается отправить в Москву парламентскую делегацию, которую возглавит вице-спикер парламента Андрей Данко. 

"Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и в очередной раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины", - добавили в дипломатическом представительстве. 

Там призвали представителей словацкого парламента отказаться от попыток умиротворения и заигрывания с агрессором в угоду собственным политическим интересам. 

"Сознательное игнорирование очевидных фактов того, что агрессором является Россия, которая уже почти три года уничтожает в Украине все на своем пути, убивает женщин, детей и издевается над мирным населением, не находит и не найдет понимания. Призываем хоть к элементарному человеческому сочувствию и уважению к многомиллионной нации, которая оказывает героическое сопротивление убийцам", - отметили в посольстве. 

Визит Данко в Москву

Напомним, еще в начале декабря стало известно, что 10 января вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отправиться в Москву.

Там он планирует вести переговоры с спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, министром промышленности РФ Денисом Мантуровым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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