Игнорируют агрессию РФ. Посольство Украины резко раскритиковало словацких чиновников

Диппредставительство напомнило, что в результате сегодняшней атаки россиян на Запорожье погибли 13 мирных граждан.

"В очередной раз удивляет молчание официальных словацких чиновников, которые после парламентских выборов 2023 года ни разу официально, откровенно и публично не осудили брутальные преступления Российской Федерации", - подчеркнули в посольстве.

Там напомнили, что вместо такого осуждения Словакия собирается отправить в Москву парламентскую делегацию, которую возглавит вице-спикер парламента Андрей Данко.

"Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и в очередной раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины", - добавили в дипломатическом представительстве.

Там призвали представителей словацкого парламента отказаться от попыток умиротворения и заигрывания с агрессором в угоду собственным политическим интересам.

"Сознательное игнорирование очевидных фактов того, что агрессором является Россия, которая уже почти три года уничтожает в Украине все на своем пути, убивает женщин, детей и издевается над мирным населением, не находит и не найдет понимания. Призываем хоть к элементарному человеческому сочувствию и уважению к многомиллионной нации, которая оказывает героическое сопротивление убийцам", - отметили в посольстве.