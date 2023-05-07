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Игнат об сбитии "Кинжала": радоваться рано, нужно больше современных систем ПВО

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Радоваться из-за сбития над Киевом российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" рано. Украина нуждается в большем количестве системе ПВО, чтобы защититься от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Рано россияне узнали об этой успешной работе. Мы должны радоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, нужно гораздо больше этих систем, чтобы защитить наши крупные города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики", - отметил Игнат.

Он добавил, что Украине нужно больше современных средств противовоздушной обороны, как ПВО Patriot, которая сбила российский "Кинжал".

Напомним, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в ночь на 4 мая в районе Киева ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Военные уточнили, что ракета, выпущенная МиГ-31К с территории России, была уничтожена американской системой ПВО Patriot.

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