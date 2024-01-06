Игнат ответил на слухи о задержке F-16 от Дании: давайте смотреть официальные источники

"Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники... Понятно, оно не просто", - заявил он.

Он добавил, что украинские военные проходят процесс подготовки в чрезвычайно быстрые сроки.

"Ни одно государство так не проходило. Украине дали зеленый свет, Украина делает это ускоренными темпами. Поэтому, какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить, потому что это не слишком раскрывается. Давайте смотреть официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-то катастрофу или измену", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у Украины есть постепенный план действий, который выполняется.

"Пилоты обучаются. Хотелось бы до конца года (получить самолеты - ред.), но речь уже шла о сроках "весной"... В Украине готовится инфрастуктура, подготовка пилотов продолжается. Нет смысла поставлять самолеты в Украину до конца прошлого года. Для чего? Чтобы они здесь стояли?", - заявил представитель Воздушных сил.

Задержка передачи F-16

Сегодня датское издание со ссылкой на Минобороны Дании сообщило, что поставки истребителей F-16 от Дании для Украины задерживаются. При этом срок задержки составляет около полугода.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Норвегия сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

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