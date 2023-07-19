ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Игнат о взрывах в Крыму: главное не чем поразить, а как

Новина українською →
Крым, Среда 19 июля 2023 15:30
Игнат о взрывах в Крыму: главное не чем поразить, а как Фото: в Крыму произошли взрывы на полигоне 19 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Комментируя произошедшие в среду взрывы в Крыму, 19 июля, в Воздушных силах считают, что не важно чем именно, наносить удары по оккупантам, а как. Для повышения результативности "хлопков" на оккупированных территориях Украине нужны современные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния", - сказал он.

По словам Игната, украинские летчики уже не раз демонстрировали, благодаря тем средствам, которые удалось адаптировать к нашим самолетам - это ракеты Storm Shadow, и противорадиолокационные ракеты HARM, а также бомбы JDAM, как фактически ежедневно применяют их против оккупантов.

"Ну и последствия на оккупированных территориях это фейерверки на складах боеприпасов, скоплении живой силы, технике противника, мы видим. Поэтому побольше нам этого вооружения, а чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен самолет такой как F-16, чтобы усилить эффект и результативность этих ударов", - отметил спикер.

Взрывы в Крыму 19 июля

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички. Предварительно, были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова. Произошла детонация боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Крим
NEWS
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию