Игнат рассказал, для чего РФ использует самолеты Ил-76, часть из которых уничтожили под Псковом

Он отметил, что самолеты Ил-76 перевозят грузы, вооружение и личный состав.

"К сожалению, таких самолетов у них (россиян - ред.) еще много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50. То есть речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения. Таких самолетов есть около 5-6 в боеготовности", - сказал спикер.

Игнат добавил, что у оккупантов есть десятки Ил-76 в исправном состоянии. По его словам, такие самолеты также перевозят "Шахеды" из Тегерана в Москву, возможно что-то возят обратно.

"Таким образом Россия, судя по спутниковых снимкам, четыре из них уже точно не будет использовать", - добавил он.

Атака на аэродром под Псковом

В ночь на 30 августа произошла атака дронов сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операцию организовало ГУР МО, но официально в разведке свою причастность или непричастность пока не комментировали. При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что авиабазу под Псковом атаковали БПЛА, которые запустили с территории РФ.

Отметим, что уже появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на аэродром.

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