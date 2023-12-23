Игнат о российских С-400: не нацелены на регионы, их используют для воздушных целей

Российские новые ЗРК С-400 оккупанты не используют для ударов по Украине. Комплексы прикрывают воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Комплексы С-400 не нацелены на регионы, это большее исключение - использование их по земным целям. Это новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", который способен уничтожать воздушные цели на больших расстояниях. Это будет расточительность со стороны россиян, если они будут ими бить по наземным целям", - сказал Игнат.

Спикер объяснил, что оккупанты преимущественно применяют С-300 для ударов по территории Украины, поскольку этих ракет у них многою. ЗРК С-400 угрожают украинской авиации.

Захватчики размещают эти комплексы как в Крыму, так и в других оккупированных территориях Украины.

"Россия их использует для прикрытия воздушного пространства. Возможно, для сбивания крылатых ракет, которыми мы тоже наносим удары", - добавил Игнат.

Что этому предшествовало

Сегодня утром российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ракетами. В Кропивницком раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Мониторинговые группы сообщали, что якобы движении ракет С-400 в направлении Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Позже Юрий Игнат заявил, что оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма.