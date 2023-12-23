Ігнат про російські С-400: не націлені на регіони, їх використовують для повітряних цілей

Російські новітні ЗРК С-400 окупанти не використовують для ударів по України. Комплекси прикривають повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення - використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", - сказав Ігнат.

Речник пояснив, що окупанти переважно застосовують С-300 для ударів по території України, оскільки цих ракет вони мають багато. ЗРК С-400 загрожують українській авіації.

Загарбники розміщують ці комплекси як у Криму, так і інших окупованих територіях України.

"Росія їх використовує для прикриття повітряного простору. Можливо, для збиття крилатих ракет, якими ми теж завдаємо ударів", - додав Ігнат.

Що цьому передувало

Сьогодні зранку російські окупанти атакували Кіровоградську область ракетами. У Кропивницькому лунали вибухи через роботу ППО.

Моніторингові групи повідомляли, що нібито рух ракет С-400 у напрямку Кіровоградської області.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область була під масованим ракетним ударом. За його словами, відпрацювали сили ППО, прямих влучань не було.

Пізніше Юрій Ігнат заявив, що окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою з Криму.