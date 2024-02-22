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Игнат: россияне не могут понять, как ВСУ удается уничтожать их самолеты

Украина, Четверг 22 февраля 2024 13:53
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Игнат: россияне не могут понять, как ВСУ удается уничтожать их самолеты Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не знают, как украинским защитникам удается уничтожать их самолеты. За последнее время ВСУ сбили семь самолетов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Даже сами россияне не могут понять, что это было. Как это смогли наши защитники спланировать такие операции. Я думаю, что мир тоже пристально наблюдает и делает выводы, насколько украинцы способны нанести удары хорошим оружием и в каком количестве оно нужно еще", - сказал он.

Спикер добавил, что Воздушные силы ВСУ имеют ограниченные возможности, но за последнюю неделю удалось сбить семь российских самолетов.

При этом Игнат не раскрыл деталей операций и каким оружием были уничтожены вражеские самолеты.

Россия теряет авиацию

За последние дни ВСУ уничтожили семь самолетов России. Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Самолеты были сбиты на востоке Украины.

Уже на следующий день ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а 19 февраля украинские военные сбили еще два российских самолета.

Вчера командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что был уничтожен еще один российский самолет Су-34.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже 339 самолетов и 325 вертолетов.

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