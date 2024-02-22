Игнат: россияне не могут понять, как ВСУ удается уничтожать их самолеты
Российские оккупанты не знают, как украинским защитникам удается уничтожать их самолеты. За последнее время ВСУ сбили семь самолетов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Даже сами россияне не могут понять, что это было. Как это смогли наши защитники спланировать такие операции. Я думаю, что мир тоже пристально наблюдает и делает выводы, насколько украинцы способны нанести удары хорошим оружием и в каком количестве оно нужно еще", - сказал он.
Спикер добавил, что Воздушные силы ВСУ имеют ограниченные возможности, но за последнюю неделю удалось сбить семь российских самолетов.
При этом Игнат не раскрыл деталей операций и каким оружием были уничтожены вражеские самолеты.
Россия теряет авиацию
За последние дни ВСУ уничтожили семь самолетов России. Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Самолеты были сбиты на востоке Украины.
Уже на следующий день ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а 19 февраля украинские военные сбили еще два российских самолета.
Вчера командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что был уничтожен еще один российский самолет Су-34.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже 339 самолетов и 325 вертолетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.