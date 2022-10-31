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Игнат о работе ПВО: сегодня беспрецедентно классный результат, но нужно полностью обновлять

Фото: Система противовоздушной обороны Украины нуждается в полной замене (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

Силы противовоздушной обороны справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Однако их модернизация остается необходимой.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

Представитель Воздушных сил назвал невероятно высоким процент сбивания российских ракет во время атаки 31 октября. По его словам, залогом успеха сил ПВО стали больший опыт, разведка и немного удачи.

"Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из восьми мы сбивали, 9 из 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого большого процента не было, было 50-55%. А тут около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", – объяснил Игнат.

В то же время, спикер командования Воздушных сил уверен, что хороший результат 31 октября не отменяет необходимости усиления ПВО. Советские образцы должны заменить современные виды.

"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, исходя из этого, полностью заменить ПВО. То, что у нас есть – это советские образцы. И не просто по техническому составу, а по ракетам", – добавил он.

Утром 31 октября силы украинской противовоздушной обороны сбили 44 ракеты из более чем полусотни выпущенных Россией. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации в районе Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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