Игнат о работе ПВО: Силы обороны могут спрогнозировать, куда будет бить враг

Воздушные силы могут прогнозировать, куда будут пытаться ударить российские войска в тот или иной день. В соответствии с этим корректируют организацию работы ПВО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
Как отметил Игнат, траекторию проектирует враг. Однако, Силы обороны, в частности, Воздушные силы, могут прогнозировать, куда противник будет пытаться бить в тот или иной день, или ночью.
По его словам, таким образом украинские защитники могут сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны и тому подобное.
Спикер Воздушных сил отметил, что информация о возможном движении на аэродромах в России, где дислоцируются стратегическая авиация агрессора, поступает из разных источников. Так же и в Черном море.
В то же время Игнат отметил, что вопрос в том, что нам надо быть готовыми к любым вызовам.
"Когда выпускаются ракеты, есть определенное время для того, чтобы привести средства в готовность и отразить нападение, как это произошло сегодня", - отметил он.
Напомним, массированные удары России по Украине продолжались три ночи подряд. Враг запускает рекордное количество дронов и применяет ракеты, покрывая ударами территорию от севера до юга.
В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.
Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
А в ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.
Подробнее о том, что стоит за этими атаками и какими темпами враг может дальше массированно атаковать - в материале РБК-Украина.
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