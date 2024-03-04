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В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

Понедельник 04 марта 2024 23:58
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В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Одессе были слышны взрывы, также сообщают о работе сил противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и Telegram Сил обороны юга Украины.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" на город с нескольких направлений.

Отмечается, что дроны замечены на севере города, и движутся с западным, а также северо-западным курсом.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы. Всего в результате атаки погибло 20 человек.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью. Кроме того, под завалами дома в Одессе нашли тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.

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Одесса ПВО Дрони
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