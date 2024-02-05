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Игнат о предупреждении Польши вдоль границы с РФ: если есть активность, нужно отвечать

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Недавно Польша выпустила предупреждение о незапланированной военной деятельности вдоль границы с РФ и Беларусью.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Когда слышим о границе с Россией, начинаем смотреть на восток, но вспоминаем, что есть и Калининградская область, где тоже есть российская авиация. Это не является чем-то новым. Сейчас я не имею таких данных о том, что есть большая активность", - заявил он. 

По его словам, сейчас карта фактически чистая от воздушных целей по всей территории страны, даже на оккупированной территории.

"Возможно, это сейчас связано больше с погодными условиями и так далее. Но российская авиация может быть где угодно. Ничего удивительного в этом нет. Когда есть какая-то активность по ту сторону границы, соответственно должно быть противодействие", - заявил Игнат.

Он добавил, что даже во время воздушных тревог, ракетных атак польское войско поднимает в небо истребители, чтобы защитить свои границы.

"Ну и если есть какая-то активность, надо отвечать врагу, реагировать каким-то образом. А для поляков безусловно Россия является тем же врагом каким является для нас", - заявил Игнат.

Предисловие

Недавно Вооруженные силы Польши выдали навигационное предупреждение пользователям воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью. В предупреждении, которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года, речь идет о возможности "незапланированной военной деятельности".

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