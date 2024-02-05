Ігнат про попередження Польщі вздовж кордону з РФ: якщо є активність, треба відповідати

"Коли чуємо про кордон з Росією, починаємо дивитися на схід, але ж згадуємо, що є і Калінінградська область, де є теж російська авіація. Це не є щось нове. Наразі я не маю таких даних про те, що є велика активність", - заявив він.

За його словами, зараз карта фактично чиста від повітряних цілей по всій території країни, навіть на окупованій території.

"Можливо, це зараз пов'язано більше погодними умовами й так далі. Але російська авіація може бути будь-де. Нічого дивного в цьому немає. Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія", - заявив Ігнат.

Він додав, що навіть під час повітряних тривог, ракетних атак польське військо підіймає в небо винищувачі, щоб захистити свої кордони.

"Ну і якщо є якась активність, треба відповідати ворогу, реагувати якимось чином. А для поляків безумовно Росія є тим самим ворогом яким є для нас", - заявив Ігнат.

Передмова

Нещодавно Збройні сили Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю. У попередженні, яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року, йдеться про можливість "незапланованої військової діяльності".

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