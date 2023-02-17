"Наготове надо быть постоянно": Гуменюк об угрозе нового массированного удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире ДнепрTV.

"Во-первых, наготове нужно быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар", - сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас в Черном море находится ракетная группировка в количестве 11 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, они могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр".

В свою очередь она отметила, что это уже представляет реальную угрозу.

"Даже на том расстоянии, на котором они держатся от украинского берега, контролируемого Украиной берега, они скрывают себя, чтобы не быть пораженными. Но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракеты "Калибр" - 2 500 км, так что это вся территория Украины", - объясняет Гуменюк.

Напомним, что вчера, 16 февраля россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 36 ракет разных типов, из которых 16 удалось сбить.

Добавим, позже секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что россияне готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, которая может произойти 23-24 февраля.

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