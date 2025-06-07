Игнат: операция "Паутина" - серьезный удар по РФ, но угроза остается
Несмотря на спецоперацию "Паутина", которую СБУ провела против стратегической авиации РФ, у врага остаются возможности для ракетных ударов по Украине.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Поражение определенного количества самолетов - это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", - сказал Игнат.
По его словам, позапрошлая ночь, когда РФ масштабно атаковала Украину, является доказательством того, что у россиян все еще есть самолеты и ракеты. Следовательно, угроза ударов остается.
"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", - добавил представитель Воздушных сил.
Операция "Паутина"
В начале июня СБУ провела масштабную операцию под названием "Паутина". Украинские ударные дроны, которые были тайно доставлены на территорию РФ, атаковали сразу четыре российских аэродрома, где базируется стратегическая авиация.
По официальным данным, дроны СБУ поразили по меньшей мере 41 самолет, среди которых Ту-95, Ту-22М3 и А-50.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, в операции "Паутина" использовались дроны исключительно украинского производства.
Атака России на Украину
После операции СБУ россияне смогли задействовать для атаки на Украину всего 7 бортов стратегической авиации. В общем, во время атаки в ночь на 6 июня враг использовал против Украины 45 ракет и более 400 дронов.
Под российскими ударами оказались Киев, Тернополь, Луцк, Чернигов и еще ряд населенных пунктов. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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