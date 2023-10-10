Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине

"Под прицелом была портовая инфраструктура, аграрный сектор. Также военные объекты понятно, что враг будет пытаться поразить беспилотниками. Детализировать не будем и сегодняшнюю атаку, и вчерашнюю. Но у врага есть список приоритетных целей, которые будет добавлять в свой какой-то стратегический замысел", - сказал он.

Дроны и ракеты

Отвечая на вопрос о том, что россияне применяют "Шахеды" и почти не применяют ракеты, Игнат сказал: "Враг что-то планирует. Что-то хочет поразить одним типом вооружения, а другой тип "приберегает", возможно, на какие-нибудь другие".

В то же время, он напомнил, что ракет в РФ не так много. "За прошлый месяц они применили несколько таких мощных ударов именно крылатыми ракетами. Использовали ракеты типа Х со стратегической авиации, а также "Калибры". По данным наших официальных источников (ГУР или Генштаба) имеем такое количество ракет, которое они там объявили - это около 600. Понятно, что враг не может позволить себе применять их фактически ежедневно или еженедельно", - сказал он.

Игнат отметил, что есть какое-то количество, которое нужно оставить как неприкосновенный запас или на какие-то другие замыслы.

"Всех интересуют вопросы, накапливают ли они для того, чтобы ударить осенью и зимой. Возможно. Но будем смотреть по ситуации. Кроме тех дальнобойных ракет, высокоточных у страны-агрессора есть много различных вооружений, которые они тоже применяют", - добавил он.

Удары по Украине

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 36 ударных беспилотников. Однако есть попадание в объект логистической инфраструктуры в Одесской области.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что за сентябрь Россия применила против Украины более 500 беспилотников. По его словам, эта осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые Россия применит против Украины.

Игнат также сообщил, что Россия намерена увеличить производство дронов-камикадзе типа "Шахед".