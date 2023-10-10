ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ночью выпустила по Украине 36 "Шахедов": есть попадание в объект инфраструктуры

Вторник 10 октября 2023 08:25
UA EN RU
РФ ночью выпустила по Украине 36 "Шахедов": есть попадание в объект инфраструктуры Фото: силы ПВО сбили 27 дронов во время ночной атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 октября российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 36 ударных беспилотников. Однако есть попадание в объект логистической инфраструктуры в Одесской области.

Все подробности ночной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина ниже.


При подготовке материала использовались источники: Telegram Воздушных сил ВСУ, Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Отмечается, что российские войска атаковали ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 36 "Шахедов".

Силами ПВО удалось уничтожить 27 дронов-камикадзе в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Николаевская область

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, в Николаевской области силы ПВО уничтожили один ударный БПЛА типа Shahed-136/131.

Одесская область

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью россияне в течение трех часов в очередной раз атаковали область ударными беспилотниками.

Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда". Однако есть попадания по логистической инфраструктуре.

Пострадавших в результате атаки нет.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины. В частности, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе работала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения "Шахедов", последняя группа дронов двигалась в направлении Залива Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины атака дронов
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 10 октября
Ситуация на фронте сегодня 10 октября
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать