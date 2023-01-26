Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Да, были взрывы, в том числе в Винницкой области", - сказал он.

По его словам, враг большее внимание уделяет центру Украины, поэтому может направлять туда ракеты. Игнат также отметил, что Россия, по предварительным данным, выпустила ракеты Х-101 и Х-505. Данных о морских пусках крылатых ракет пока нет.

При этом спикер заявил, что Россия пока не запускала дроны-камикадзе.

"Пока тоже информации о дронах нет. Но обычно мы знаем, что дроны они используют в ночное время, чтобы как можно больше их пролетело незамеченными", - напомнил он.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Так, в Виннице раздались взрывы, позже власти сообщили о работе ПВО. Также силы противовоздушной обороны работают в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.