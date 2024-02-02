Игнат об атаке на аэродром "Бельбек": были поражены по меньшей мере три российских самолета

По его словам, лучшее подтверждение последствий атаки на аэродром оккупантов - это спутниковые снимки, где можно что-то рассмотреть.

"Но еще лучшее подтверждение - это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях, по меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", - отметил Игнат.

Атака на аэродром "Бельбек"

Напомним, 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

А уже 1 февраля российские СМИ рассказывали, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Добавим, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в результате вчерашних взрывов в Крыму, в частности в районе аэродрома "Бельбек", были поражены определенные объекты. Но для установления точных последствий следует дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

Сегодня стало известно, что во время атаки на аэродром "Бельбек" был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.