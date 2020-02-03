Фото: поліція Лондона (twitter.com/BTP)

Теракт був здійснений нібито у відповідь на заклики коаліції боротися проти ІДІЛ

Терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що про причетність ІДІЛ до теракту в Лондоні повідомило наближене до організації інформаційне агентство Amaq. При цьому ніяких доказів не надав ІДІЛ.

"Вчора здійснив теракт в районі Стретем на півдні Лондона боєць Ісламської держави здійснив атаку у відповідь на заклики здійснювати атаки проти ІДІЛ з боку країн коаліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 2 лютого, в Лондоні невідомий озброєний ножем скоїв напад на людей. В результаті в лікарню потрапили троє постраждалих. Стан одного з потерпілих, чоловіки, критичиское. Крім того, у однієї жінки є безпечні для життя травми, а в іншої - легкі травми. Поліція застрелила нападника.

Пізніше РБК-Україна писало, що напад скоїв 20-річний Судеш Амман, який близько тижня тому був відпущений з в'язниці, де він відбував термін на терористичні злочини.