Фото: полиция Лондона (twitter.com/BTP)

Теракт был совершен якобы в ответ на призывы коалиции бороться против ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что о причастности ИГИЛ к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставил.

"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей. В результате в больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших, мужчины, критичиское. Кроме того, у одной женщины есть неопасные для жизни травмы, а у другой - легкие травмы. Полиция застрелила нападавшего.

Позже РБК-Украина писало, что нападение совершил 20-летний Судеш Амман, который около недели назад был отпущен из тюрьмы, где он отбывал срок на террористические преступления.