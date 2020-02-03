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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 14:09
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Фото: полиция Лондона (twitter.com/BTP)

Теракт был совершен якобы в ответ на призывы коалиции бороться против ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что о причастности ИГИЛ к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставил.

"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей. В результате в больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших, мужчины, критичиское. Кроме того, у одной женщины есть неопасные для жизни травмы, а у другой - легкие травмы. Полиция застрелила нападавшего.

Позже РБК-Украина писало, что нападение совершил 20-летний Судеш Амман, который около недели назад был отпущен из тюрьмы, где он отбывал срок на террористические преступления.

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Новости Украины ИГИЛЛондонТеракт
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