ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"ІГІЛ" тепер присутній майже у всіх провінціях Афганістану, - ООН

Новость на русском →
Афганістан, Четвер 18 листопада 2021 04:02
"ІГІЛ" тепер присутній майже у всіх провінціях Афганістану, - ООН Фото: ІГІЛ тепер присутній майже у всіх провінціях Афганістану (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Посланець ООН в Афганістані Дебора Лайонс заявила про розширення філії терористичної організації "Ісламська держава" - ISKP - в Афганістані. Тепер вона присутня майже у всіх провінціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Колись обмежена кількома провінціями та столицею, ISKP тепер, схоже, є майже у всіх провінціях і стає все більш активною", - заявила Лайонс.

Кількість атак групи збільшилася з 60 у 2020 році до 334 у нинішньому році.

За словами Лайонс, "Талібан", який контролює Афганістан, не зміг зупинити зростання ISKP.

Раніше ми писали, що ІДІЛ в Афганістані може завдати удару США в наступні півроку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІДІЛ
NEWS
Дуда про розмову Меркель і Лукашенка: Польща не визнає жодних домовленостей
Дуда про розмову Меркель і Лукашенка: Польща не визнає жодних домовленостей
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"