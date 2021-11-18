"ИГИЛ" теперь присутствует почти во всех провинциях Афганистана, - ООН

Посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила о расширении филиала террористической организации "Исламское государство" - ISKP - в Афганистане. Теперь он присутствует "почти во всех провинциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Когда-то ограничена несколькими провинциями и столицей, ISKP теперь, похоже, присутствует почти во всех провинциях и становится все более активной", - заявила Лайонс.

Количество атак группы увеличилось с 60 в 2020 году до 334 в нынешнем году.

По словам Лайонс, "Талибан", контролирующий Афганистан, не смог остановить рост ISKP.