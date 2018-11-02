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ІД взяла на себе відповідальність за напад на християн в Єгипті

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 21:06
Фото: місце події (wnpr.org)
Фото: місце події (wnpr.org)

В результаті обстрілу загинули щонайменше семеро людей, ще 14 отримали поранення

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на автобус з християнами Коптської православної церкви в Єгипті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"ІД взяла на себе відповідальність за атаку на автобус з християнами-коптами в Єгипті", - йдеться в повідомленні.

ІД взяла на себе відповідальність за напад на християн в Єгипті

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в центрі Єгипту озброєний чоловік обстріляв автобус. В результаті обстрілу загинули щонайменше сім осіб, ще 14 отримали поранення.

Архиєпископ провінції Мінья повідомив, що в автобусі перебували християни Коптської православної церкви. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед жертв нападу є діти. 

Також раніше в жовтні військовий трибунал Єгипту засудив до смертної кари 17 терористів за напади на монастирі християн-коптів у 2016-2017 роках. Ще 19 осіб засуджено до довічного ув'язнення.

Крім того, 10 осіб отримали позбавлення волі до 15 років. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

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