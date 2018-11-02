У Єгипті чоловік обстріляв автобус з християнами, є загиблі

Ілюстративне фото (wnpr.org)

Жодне з угруповань не взяло відповідальності за напад

У центрі Єгипту озброєний чоловік обстріляв автобус. Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше сім осіб, ще 14 отримали поранення, передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Архієпископ провінції Мінья повідомив агентству, що в автобусі перебували християни Коптскої православної церкви. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед жертв нападу є діти. Хто здійснив напад на автобус наразі невідомо.

Нагадаємо, у жовтні військовий трибунал Єгипту засудив до смертної кари 17 терористів за здійснення нападів на монастирі християн-коптів у 2016-2017 роках. Ще 19 осіб засудженого до довічного ув'язнення. Окрім того, 10 людей отримали позбавлення волі до 15 років. Відповідальність за напади взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Зазначається, що протягом двох років через теракти в Єгипті загинули понад 70 християн, до того ж десятки людей отримали важкі травми. Загалом, близько 10% населення Єгипту - християни.