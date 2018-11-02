ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан в Египте

Фото: место происшествия (wnpr.org)

В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами Коптской православной церкви в Египте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"ИГ взяло на себя ответственность за атаку на автобус с христианами-коптами в Египте", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось, что в центре Египта вооруженный мужчина обстрелял автобус. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения.

Архиепископ провинции Минья сообщил, что в автобусе находились христиане Коптской православной церкви. Местные СМИ сообщают, что среди жертв нападения есть дети.

Также ранее в октябре военный трибунал Египта приговорил к смертной казни 17 террористов за нападения на монастыри христиан-коптов в 2016-2017 годах. Еще 19 человек приговоренного к пожизненному заключению.

Кроме того, 10 человек получили лишение свободы до 15 лет. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".