ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан в Египте

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 21:06
Фото: место происшествия (wnpr.org)
Фото: место происшествия (wnpr.org)

В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами Коптской православной церкви в Египте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"ИГ взяло на себя ответственность за атаку на автобус с христианами-коптами в Египте", - говорится в сообщении.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан в Египте

Отметим, ранее сообщалось, что в центре Египта вооруженный мужчина обстрелял автобус. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения. 

Архиепископ провинции Минья сообщил, что в автобусе находились христиане Коптской православной церкви. Местные СМИ сообщают, что среди жертв нападения есть дети. 

Также ранее в октябре военный трибунал Египта приговорил к смертной казни 17 террористов за нападения на монастыри христиан-коптов в 2016-2017 годах. Еще 19 человек приговоренного к пожизненному заключению.

Кроме того, 10 человек получили лишение свободы до 15 лет. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Стрельба в Питтсбурге: стрелок не признал свою вину Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные
Новости Украины ЕгипетИГИЛСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь