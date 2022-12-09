Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины из-за обстрелов энергоинфраструктуры

"До атак на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны РФ мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%", - заявил Кудин и сообщил, что падение в ноябре ускорилось до 41% год к году.

По его словам, на следующий год Министерство экономики Украины свой прогноз пока не меняло - он предусматривает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

"Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут оказать негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить увеличение своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд", - сказал Кудин.

По его словам, хорошая новость в том, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.