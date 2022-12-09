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Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 12:39
Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики Фото: курс доллара до конца года меняться не будет, прогнозирует Минэкономики (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменений курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году, заявил первый замминистра Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По его словам, в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ.

Согласно прогнозу, заложенному в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 гривен, добавил Кудин.

Напомним, в госбюджете-2023 заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен). Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

В то же время бюджетный прогноз никоим образом не влияет на решения НБУ по официальному курсу.

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