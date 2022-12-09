Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики

Фото: курс доллара до конца года меняться не будет, прогнозирует Минэкономики (Getty Images)

В Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменений курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году, заявил первый замминистра Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По его словам, в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ. Согласно прогнозу, заложенному в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 гривен, добавил Кудин.