У президента розповіли про зустріч президента з екзархами

Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Екзархи УПЦ МП повідомили, що на них чиниться тиск

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко екзархи УПЦ МП, що прийшли на зустріч, розповіли про тиск, який на них чиниться з боку їх керівництва. Про це заявив радник президента Україна Ростислав Павленко в ефірі "Прямого", передає кореспондент РБК-Укаїна.

"Прибули представники того крила УПЦ (МП - ред.) , в якому якраз схвально ставляться до ідеї автокефальної української православної церкви, які підтримують створення такої церкви, планують спільно йти на собор і творити спільно цю церкву. Вони говорили також про шалений тиск, який на них чиниться. Тому на їх прохання наразі не розкриваю їх імен, але, думаю, що достатньо швидко це буде відомо...", - повідомив Павленко.

Він відзначив, що дату проведення Аррхієрейського собору буде оголошено після того, як церковні представники знайдуть спільну позицію.

"Після того, як всі переговори будуть проведені і церковні ієрархи знайдуть для себе спільну позицію, буде оголошено про дату і місце собору і він буде проведений", - додав він.

Павленко також відзначив, що створення Єдиної української автокефальної церкви є питанням національної безпеки.

"Держава зробить все для того, щоб процес був добровільний, мирний і досягнув успішного результату. Адже це питання і мільйонів віруючих, і питання національної безпеки країни", - розповів Павленко.

Радник президента також наголосив, що президент веде діалог з усіма церквами.

"Безумовно, план є і стратегія є, вона реалізовується. Саме тому, щоб ця стратегія реалізовувалась мирно і досягла успішного результату, і президент України і держава веде діалог з усіма церквами. Чи потрібно буде зміни до законодавства – буде видно з того, як буде розвиватись процес", - наголосив він.

Нагадаємо, Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП. За словами директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка, на зустрічі були присутні "представники УПЦ (МП) з числа тих, хто підтримує об'єднання".