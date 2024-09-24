ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Идут по плану. Поставки Украине снарядов в рамках инициативы Чехии выровнялись, - Минобороны

Вторник 24 сентября 2024 23:04
UA EN RU
Идут по плану. Поставки Украине снарядов в рамках инициативы Чехии выровнялись, - Минобороны Иллюстративное фото: Украина получает снаряды в рамках инициативы Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В поставках Украине снарядов в рамках чешской инициативы в начале лета были просадки. Но сейчас передача происходит по плану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в эфире телемарафона.

"Сегодня поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы "Снаряды для Украины" выровнялись, хотя в начале лета была просадка в данном вопросе из-за отсутствия финансов. По состоянию на сентябрь все идет по плану поставки, согласно согласованным графикам. Это достаточно серьезная поддержка на поле боя", - рассказал он.

По словам Гаврилюка, Украина благодаря чешской инициативы может получать не только снаряды натовского калибра.

Чиновник поблагодарил страны, которые предоставили финансирование для закупки снарядов в рамках инициативы Чехии.

Гаврилюк также рассчитывает, что поставки снарядов Украине продолжатся и после того, как будет доставлено обещанное количество.

Что предшествовало

Напомним, в этом году Чехия нашла для Украины большое количество снарядов в странах вне Евросоюза. Но для их закупки необходимы были средства партнеров.

На этом фоне ряд стран выделил деньги для закупки боеприпасов. 25 июня стало известно, что первая партия снарядов уже прибыла в Украину.

При этом в июле премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из них - на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение