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Під час обстрілу Харкова загинула жінка. Снаряд потрапив прямо у вікно

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Харків, Понеділок 28 лютого 2022 14:56
Під час обстрілу Харкова загинула жінка. Снаряд потрапив прямо у вікно Фото: наслідки обстрілу Харкова (irina.venediktova.31)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок обстрілу Харкова 28 лютого є як мінімум одна загибла жінка. У вікно її помешкання влетів снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

"У Харкові сьогодні спекотніше, ніж учора. Тут снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла у лікарні", - повідомила вона.

Нагадаємо, сьогодні російські війська масовано обстріляли Харків із "Градів", за попередніми оцінками, були загиблі та поранені.

Зазначимо, з сьогодні комендантська година в Харкові та області діє з 15:00 до 06:00.

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