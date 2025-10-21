Идея замены копеек на шаги получила еще одного сторонника

Отвечая на вопрос главы парламента Руслана Стефанчука перед назначением Бережная сказала:

"Относительно разменной монеты, конечно я поддерживаю все, что отдаляет нас от имперских символов. И мы понимаем, от какого слова происходит "копейка", и здесь абсолютно поддерживаю "шаг" как украинизацию, деколонизацию, десоветизацию, деимпериализацию", - сказал он.

Стефанчук также отметил после этого: "То есть пришло время делать "шах" и "мат" российской империи".