ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ідея із підвищенням ренти призведе до зниження видобутку газу в Україні, - експерт

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 18:01
Ідея із підвищенням ренти призведе до зниження видобутку газу в Україні, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Законопроект про збільшення ренти на видобуток газу призведе до скорочення інвестицій та зниження видобутку газу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестбанкіра Dragon Capital Дениса Сакви.

"Законопроект дуже проблемний. По-перше, він ставить собі завдання витягнути якнайбільше з газових добувачів. Намагаються вичавити все, що тільки можна. Відповідно, якщо зараз газові добувачі почали дуже інтенсивно інвестувати у розвиток, то за такого явно драконівського оподаткування вони явно будуть знижувати обсяги інвестування у видобуток", - сказав він.

Саква підкреслив, що збільшення ренти на видобуток газу призведе до ситуації аналогічної до 2015 року, коли рента була збільшена до 55%, що змусило компанії скоротити інвестиції у видобуток.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій