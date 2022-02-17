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Идея с повышением ренты приведет к снижению добычи газа в Украине, - эксперт

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 18:01
Идея с повышением ренты приведет к снижению добычи газа в Украине, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект об увеличении ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и снижению добычи газа в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестбанкира Dragon Capital Дениса Саквы.

"Законопроект очень проблемный. Во-первых, он ставит себе задачу вытянуть как можно больше из газовых добытчиков. Стараются выжать все, что только можно. Соответственно, если сейчас газовые добытчики начали очень интенсивно инвестировать в развитие, то при таком явно драконовском налогообложении они явно будут снижать объемы инвестирования в добычу", - сказал он.

Саква подчеркнул, что увеличение ренты на добычу газа приведет к ситуации аналогичной 2015 году, когда рента была увеличена до 55%, что вынудило компании сократить инвестиции в добычу.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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