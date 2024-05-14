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Идея направить войска в Украину не получила никакого развития, - министр обороны Эстонии

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Идея отправки военных западных стран в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского союза.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ERR.

По его словам, в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", - сказал Певкур.

Американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.

"Я думаю, что там (в издании Breaking Defense - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку", - добавил глава эстонского военного ведомства.

По словам Певкура, приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах.

Идея Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что не следует исключать отправку сухопутных войск в Украину.

Большинство стран НАТО заявили, что пока не готовы к этому.

В МИД Эстонии заявили, что союзники должны быть открыты для обсуждения идеи Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину.

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