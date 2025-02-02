Идея Макрона о европейских войсках в Украине обретает форму, но есть вопросы, - Зеленский

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения войск стран или страны Европы в Украине для предотвращения новой агрессии со стороны РФ не может стать единственными гарантиями безопасности. До сих пор остаются открытыми многие вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Associated Press .

По словам главы украинского государства, предложение от Парижа разместить европейские силы в Украине для сдерживания агрессии РФ "приобретает форму".

Однако Зеленский также выразил определенный скептицизм относительно данной идеи в качестве гарантий безопасности со стороны стран условного Запада, отметив, что остается много вопросов относительно командно-административной структуры, количества войск и их позиций.

Президент Украины рассказал, что этот вопрос подняли его французский и американский коллеги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как часть гарантии безопасности, но не как единственная гарантия безопасности", - сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что "этого недостаточно".

"Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто руководит? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, переход сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие их полномочия?" - высказался Зеленский.

На вопрос журналистов, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский отметил, что они до сих пор находятся "в процессе этого диалога".

Вопрос о западных миротворцах в Украине

Напомним, в середине декабря президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос развертывания солдат европейских стран в качестве миротворцев в Украине с польским премьером Дональдом Туском, который тогда заявил, что Варшава "не планирует никаких подобных действий".

В январе Макрон и Зеленский также говорили о таких потенциальных планах о миротворцах. Украинский президент тогда отметил, что как одну из эффективных гарантий безопасности обсуждать инициативу Франции по размещению военных контингентов в Украине.

Также 15 января во время пресс-конференции с польским премьером Зеленский заявил, что вопрос о развертывании миротворческих сил в Украине будут обсуждать с премьером Великобритании, и обсуждали с балтийскими партнерами.

Добавим, недавно глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что если Украина попросит западные страны, в частности Литву, ввести войска, Вильнюс рассмотрит это обращение.

16 января во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира.

По данным издания Bloomberg, сейчас Европа добивается участия сил США среди миротворцев в Украине.

Ранее РБК-Украина в отдельном материале писало, поможет ли иностранный контингент завершить войну с РФ.