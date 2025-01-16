Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах по Украине, - Стармер

Лондон будет играть "полную роль" в поддержании мира в Украине. В частности, речь идет и о развертывании британских войск.

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По его словам, он не хочет "забегать вперед", но Лондон будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах, в частности путем развертывания британских войск для поддержания мира, потому что война в Украине влияет и на его страну, включая кризис стоимости жизни.

"Речь идет о том, какое влияние испытывает Соединенное Королевство и наши ценности, наша свобода, наша демократия", - констатировал Стармер.

Потому что, по его мнению, если России удастся осуществить эту агрессию, "это будет влиять на всех нас очень-очень долго".