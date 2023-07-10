Идея членства Украины в НАТО не должна быть "ограничена во времени", - замглавы Пентагона

Каль приехал в Лондон вместе с президентом Джо Байденом. Он заявил аудитории в аналитическом центре Chatham House, что в Белом доме встречают сопротивление любому предположению, что членство Украины в НАТО должно быть предоставлено "в определенной степени автоматически или немедленно".

Каль подчеркнул, что, с точки зрения Байдена, Украина также должна заниматься "целым рядом вопросов внутренней реформы и реформы безопасности", имея в виду борьбу с коррупцией.

Заместитель министра обороны США сделал это заявление в то время, когда Байден встречался на Даунинг-стрит премьер-министром Риши Сунаком, где ожидалось обсуждение вопроса о членстве Украины.

ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения Плана действий по членству для Украины при вступлении в Альянс.

ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству, в том числе провести реформы.

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед саммитом 11-12 июля.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

Позже лидер американского государства подчеркнул, что он не намерен упрощать путь нашей страны в Альянс.