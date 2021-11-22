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США стурбовані скандальною заявою президента Болгарії щодо Криму

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Вашингтон, Понеділок 22 листопада 2021 13:54
США стурбовані скандальною заявою президента Болгарії щодо Криму Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Болгарії Румен Радев назвав Крим "російським". У США стурбовані такою заявою болгарського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення посольства США в Софії.

Посольство США нагадало, що в серпні всі учасники саміту "Кримської платформи", включаючи Болгарію, заявили, що Крим є невід'ємною частиною України.

"Сполучені Штати, G7, Європейський Союз і НАТО непохитні і єдині відносного того, що, незважаючи на спроби Росії анексувати півострів і його триваючу окупацію, Крим - це Україна", - сказано в заяві.

Заява президента Болгарії

18 листопада 2021 року президент Болгарії на загальнонаціональному телеканалі сказав, що окупований Крим "зараз російський".

Реакція України

Після цього МЗС України викликав посла Болгарії в Києві. У міністерстві заявили, що слова Радєва "різко дисонують" з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і що МЗС очікує від президента спростування його заяви.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що така заява - удар по відносинам з Україною.

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