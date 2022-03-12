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Україна знає про всі плани Росії, війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу, - ГУР

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Київ, Субота 12 березня 2022 00:52
Україна знає про всі плани Росії, війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу, - ГУР Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна знає про всі плани російського керівництва. У Росії війну хочуть продовжувати тільки Володимир Путін і Сергій Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми відразу про них дізнаємося. Ще раз кажу, будь-які спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться", - сказав Буданов.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії великі проблеми. Зараз залишилися тільки дві людини, які хочуть продовжувати війну проти України - це президент РФ Володимир Путін і глава Міноборони Сергій Шойгу. Навіть Російський генералітет виступає проти продовження бойових дій.

"Всі інші, в тій чи іншій мірі, намагаються це зупинити. Хтось активніше, хтось просто мовчки саботує деякі команди верховного керівництва Росії", - уточнив глава ГУР.

Буданов зазначив, що 18 батальйонно-тактичних груп (БТГ) російських окупантів повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. При цьому 31 БТГ за два тижні фактично втратила боєздатність.

"Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було", - додав він.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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