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Ідеологія ненависті знову пробує захопити владу в Європі, - Зеленський

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 10:38
Ідеологія ненависті знову пробує захопити владу в Європі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Знову ідеологія ненависті через десятиліття намагається захопити владу в Європі за рахунок масових вбивств і терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Знову ідеологія ненависті намагається захопити простір в Європі за рахунок масових вбивств і терору. Повторюється Велюнь у Харкові, Миколаєві, містах Донбасу та Маріуполі, повторилися спалені міста і села. Повторилися Катинь в Оленівці, повторилися депортації. Але є те, що не повторилося. Ніхто не укладав злочинних пактів з ненавистю", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що з першої хвилини війни, розв'язаної Росією, Україна отримує допомогу справжніх друзів, які стали українським тилом і роблять все, щоб допомогти країні здобути перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача, під час якої військові доповідали йому про ситуацію на фронті.

Раніше Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

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