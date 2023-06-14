СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира" Дугину

Служба безопасности сообщила о подозрении главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину. Его называют одним из ключевых идеологов "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.

"В начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства.

Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Дугина.

Что инкриминируют Дугину?

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Что известно про Дугина: убийство его дочери

21 августа 2022 года в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, где находилась Дарья Дугина, которая полностью разделяла мировоззрение своего отца, Александра Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности Украины, но в Офисе президента опровергли такие заявления. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству российской пропагандистки.

В ноябре российские СМИ сообщали, что влияние идеолога "русского мира" Александр Дугина на президента РФ Владимира Путина выросло после смерти его дочери.