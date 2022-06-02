ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ідеальний шторм". Росія спровокувала тотальну енергетичну кризу

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 21:14
"Ідеальний шторм". Росія спровокувала тотальну енергетичну кризу Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вторгнення Росії в Україну спровокувало початок наймасштабнішої енергетичної кризи. Дефіцит нафти, газу та електроенергії може призвести до серйозних економічних наслідків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив секретар Міжнародного енергетичного форуму Джозеф Макмонігл.

"У нас є серйозна проблема у всьому світі (енергетична криза – ред.), і я думаю, що політики лише починають усвідомлювати це. Це свого роду "ідеальний шторм", - заявив Макмонігл.

Він зазначив, що результатами цього "ідеального шторму" можуть стати недостатні інвестиції, збій попиту та пропозицій. На його думку, енергетична криза перешкоджатиме відновленню світової економіки від наслідків пандемії COVID-19, "погіршуючи інфляцію, розпалюючи соціальні заворушення та підриваючи зусилля щодо порятунку планети від глобального потепління".

При цьому голова наглядової групи Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль наголосив, що зараз світ зіткнувся одночасно з "нафтовою кризою, газовою кризою та кризою електроенергії". Він зазначив, що згодом дефіцит постачання може призвести до запровадження нормування в Європі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

Також ми писали, що Європейський Союз до кінця 2022 скоротить імпорт російської нафти на 92%. Цьому сприятиме ембарго на нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта Електроенергія Газ Війна Росії проти України
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні