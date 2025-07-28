Идеальный лук для лета: жена Усика соединила шорты с трендовым верхом

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

Супруга украинского боксера выбрала непринужденный и стильный летний образ.

Верх

Она одета в полосатый свитер грубой вязки с открытым плечом с широкими горизонтальными полосами темно-синего и белого цветов. Свободная вязка указывает на то, что это удобная и одежда, которая идеально подходит для прохладной погоды летом. Одно плечо открыто, что придает образу расслабленную элегантность.

Низ

К свитеру она подобрала черные шорты с волнистым краем. Они выгодно подчеркивают длинные ноги.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Екатерина Усик позировала для фото босиком, подчеркивающая непринужденность и летнее настроение.

Аксессуары

На ней большие серьги-кольца золотистого цвета, придающие нотку гламура.

Прическа и макияж

Волосы распущены и выглядят естественно, что дополняет непринужденный образ. Макияж кажется минимальным и естественным, сосредоточенным на свежем и сияющем виде.

Образ является идеальным сочетанием шика и комфорта, идеально подходит для расслабленного летнего дня или отпуска. Сочетание уютного вязаного свитера с игривыми шортами создает интересный контраст.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Стиль кэжуал шик сочетает в себе комфорт и непринужденность повседневной одежды с элементами элегантности и изысканности. Здесь мы видим удобный вязаный свитер и шорты, но в то же время есть стильные детали (открытое плечо, полоски, аккуратные серьги), которые делают образ более изысканным.

Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как повторить образ как у жены Усика

Верх: свитшот или свитер грубой вязки

Выбирайте модель oversize с широкими горизонтальными полосами (белый + темно-синий - классика).

Ключевой акцент - открытое одно плечо, создающее эффект ненавязчивой женственности.

Альтернатива: легкий трикотажный топ с драпировкой или асимметрией.

Низ: черные шорты с волнистым краем

Лаконичны, но интересны за счет обработки края - такой фасон подчеркивает ноги и придает игривости.

Оптимальная длина - средняя или короткая, но не слишком мини.

Аксессуары: большие серьги-кольца

Золотые серьги среднего размера - простой способ придать элегантности.

Не перегружай образ другими украшениями - минимализм здесь ключевой.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)