Идеальный лук для лета: жена Усика соединила шорты с трендовым верхом

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе Александра Усика Екатерина Усик поразила стильным летним образом. Она объединила укороченные шорты с трендовым свитером и сделала ставку на минимализм и комфорт.
Подробнее о ее образе рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram.
Супруга украинского боксера выбрала непринужденный и стильный летний образ.
Верх
Она одета в полосатый свитер грубой вязки с открытым плечом с широкими горизонтальными полосами темно-синего и белого цветов. Свободная вязка указывает на то, что это удобная и одежда, которая идеально подходит для прохладной погоды летом. Одно плечо открыто, что придает образу расслабленную элегантность.
Низ
К свитеру она подобрала черные шорты с волнистым краем. Они выгодно подчеркивают длинные ноги.
Екатерина Усик позировала для фото босиком, подчеркивающая непринужденность и летнее настроение.
Аксессуары
На ней большие серьги-кольца золотистого цвета, придающие нотку гламура.
Прическа и макияж
Волосы распущены и выглядят естественно, что дополняет непринужденный образ. Макияж кажется минимальным и естественным, сосредоточенным на свежем и сияющем виде.
Образ является идеальным сочетанием шика и комфорта, идеально подходит для расслабленного летнего дня или отпуска. Сочетание уютного вязаного свитера с игривыми шортами создает интересный контраст.
Стиль
Стиль кэжуал шик сочетает в себе комфорт и непринужденность повседневной одежды с элементами элегантности и изысканности. Здесь мы видим удобный вязаный свитер и шорты, но в то же время есть стильные детали (открытое плечо, полоски, аккуратные серьги), которые делают образ более изысканным.
Верх: свитшот или свитер грубой вязки
Выбирайте модель oversize с широкими горизонтальными полосами (белый + темно-синий - классика).
Ключевой акцент - открытое одно плечо, создающее эффект ненавязчивой женственности.
Альтернатива: легкий трикотажный топ с драпировкой или асимметрией.
Низ: черные шорты с волнистым краем
Лаконичны, но интересны за счет обработки края - такой фасон подчеркивает ноги и придает игривости.
Оптимальная длина - средняя или короткая, но не слишком мини.
Аксессуары: большие серьги-кольца
Золотые серьги среднего размера - простой способ придать элегантности.
Не перегружай образ другими украшениями - минимализм здесь ключевой.
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