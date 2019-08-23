Фонду гарантування вкладів повернули майно на понад 100 млн гривень

Фото: затриманий фігурант справи (СБУ)

Двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) повернула Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майно на понад 100 млн гривень, яке було незаконно виведене з неплатоспроможного ПАТ "ВТБ Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, після визнання ПАТ "ВТБ Банк" неплатоспроможним та початку процедури ліквідації, зловмисники підробили договори купівлі-продажу банківського майна.

Зокрема, йдеться про 2 нежитлові об'єкти нерухомості в Харкові та 23 житлові приміщення в Києві. Загальна вартість незаконно виведеного майна становить понад 100 млн гривень. До даного правопорушення були причетні працівники банку, особи яких були встановлені правоохоронцями.

"Наразі спільними зусиллями Служби безпеки України та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - зазначили у відомстві.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) двом фігурантам справи.

Нагадаємо, що рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "ВТБ Банк" було прийняте Національним банком України 18 грудня 2018 року. Дане рішення було ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.