ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фонду гарантування вкладів повернули майно на понад 100 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 12:52
Фонду гарантування вкладів повернули майно на понад 100 млн гривень
Фото: затриманий фігурант справи (СБУ)

Двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) повернула Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майно на понад 100 млн гривень, яке було незаконно виведене з неплатоспроможного ПАТ "ВТБ Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, після визнання ПАТ "ВТБ Банк" неплатоспроможним та початку процедури ліквідації, зловмисники підробили договори купівлі-продажу банківського майна.

Зокрема, йдеться про 2 нежитлові об'єкти нерухомості в Харкові та 23 житлові приміщення в Києві. Загальна вартість незаконно виведеного майна становить понад 100 млн гривень. До даного правопорушення були причетні працівники банку, особи яких були встановлені правоохоронцями.

"Наразі спільними зусиллями Служби безпеки України та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - зазначили у відомстві.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) двом фігурантам справи.

Нагадаємо, що рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "ВТБ Банк" було прийняте Національним банком України 18 грудня 2018 року. Дане рішення було ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На Южноукраїнській АЕС майнили криптовалюту з ризиком розголосити держтаємницю В Кіровоградській обл. спецназ затримав оголошеного в розшук співробітника СБУ
Новини України ВТБ БанкимуществоСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся