Новое повышение тарифов на передачу электроэнергии угрожает работе ферросплавных предприятий, - УкрФА

Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) обратилась к правительству и НКРЭКУ с призывом не допустить повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление электроэнергией в 2026 году. Потому что это может привести к остановкам работы ферросплавных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ассоциации.

"Дальнейшее повышение тарифов приведет к росту затрат, снижению конкурентоспособности на внешних рынках, вынужденным остановкам агрегатов и сокращению занятости", - заявили в ассоциации.

В качестве примера в УкрФА приводят Запорожский завод ферросплавов, который уплатил 633 млн грн налогов при реализации продукции на 1,64 млрд грн: после повышения тарифа на передачу электроэнергии это предприятие может понести существенное увеличение энергетических затрат, что ставит под угрозу стабильность его работы.

В ассоциации также обращают внимание на ряд недостатков в проектах тарифов, в частности необоснованное включение в расчеты расходов на погашение долгов, рост финансовых расходов и расходов на вспомогательные услуги без достаточного обоснования, а также повышение расходов на компенсацию технологических потерь при сокращении объемов передачи электроэнергии.

"В условиях войны промышленность нуждается в предсказуемой тарифной политике, которая не будет создавать дополнительного давления на производителей и не будет подрывать экспортный потенциал страны", - подчеркнули в УкрФА.

Ассоциация призывает оставить тарифы на уровне 2025 года и провести пересмотр структуры расходов "Укрэнерго" с целью их оптимизации без перекладывания финансовой нагрузки на бизнес.