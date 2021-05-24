ICAO відреагувала на посадку літака в Мінську: це суперечить Чиказькій Конвенції

У повідомленні йдеться, що Міжнародна організація цивільної авіації стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"ICAO серйозно стурбована явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій Конвенції", - йдеться в повідомленні.

Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.

"Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами та операторами", - зазначили в ICAO.

Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію або Чиказька Конвенція - це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений в 1944 році в Чикаго.