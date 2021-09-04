ICAO готує доповідь про посадку літака з Протасевичем у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича . Результати доповіді будуть опубліковані вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Рада організації, яка є спеціалізованою установою ООН, буде 13 вересня поінформована про стан розслідування, зазначили в ICAO. Якщо члени Ради погодяться з цією доповіддю, тоді вона буде оприлюднена раніше.

Раніше група ICAO приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair, після посадки якого були затримані білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега. Тоді групі вдалося скласти загальну картину інциденту з посадкою літака.

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію і матеріали", - заявив тоді керівник групи ICAO Сільвен Лефойер в Мінську.