IBF санкціонує бій українця Дерев'янченко з екс-чемпіоном світу

Найближчим часом боксери приступлять до переговорів

Міжнародна федерація боксу (IBF) прийняла рішення розіграти вакантний титул в середній вазі між першим і третім номером рейтингу організації - українцем Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і екс-чемпіоном світу американцем Деніелом Джейкобсом (34-2, 29 КО). Про це повідомляє vRINGe.com.

Промоутерам Дерев'янченко і Джейкобса були направлені листи з пропозицією про початок переговорів. Якщо сторони не домовляться до 11 липня, то будуть призначені промоутерські торги, а призовий фонд буде розподілений порівну.

Менеджер Кіт Коннолі, який представляє інтереси українця і американця, прокоментував ситуацію.

"Перш за все я хочу, щоб хлопці зрозуміли - в IBF запропонували їм розіграти вакантний титул. Планую протягом найближчих днів провести зустріч з обома бійцями. Хочу зробити так, щоб умови були максимально комфортними як для одного, так і для іншого", - сказав Коннолі.

Відзначимо, у боксерів також один тренер - американець Андре Розьє.

Джейкобс також є кандидатом на бій проти мексиканця Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) - цей бій може відбутися 15 вересня

Нагадаємо, IBF позбавила пояса чемпіона світу в середній вазі казаха Геннадія Головкіна (38-0-1, 34 КО) пояса через відмову проведення захисту проти Дерев'янченко.